Mick Jagger, Harry Styles'ın kendisine benzetilmesini değerlendirdi
Rolling Stones efsanesi Mick Jagger, kendisiyle şarkıcı Harry Styles arasında yapılan karşılaştırmaların “yüzeysel” olduğunu söyledi.
22 Mayıs 2022 13:48
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Rolling Stones efsanesi Mick Jagger, kendisiyle şarkıcı Harry Styles arasında yapılan karşılaştırmaların “yüzeysel” olduğunu söyledi.
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“As It Was”, “Watermelon Sugar” gibi hit şarkıları olan eski One Direction üyesi Harry Styles, cinsiyet kalıplarını yıkan kostümleri ve sahne performansıyla Mick Jagger’a benzetiliyordu.
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The Sunday Times’a konuşan Jagger, Styles ile arkadaşlığı olduğunu ancak bahsedildiği kadar birbirlerine benzemediklerini söyledi.
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Jagger “Ben ondan daha fazla makyaj yapardım. Yapmayın, ben daha androjendim” dedi.
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Jagger sözleirne şöyle devam etti: “Sesi de benimkine benzemiyor, sahnede hareket edişi de. Benim gençliğime yüzeysel bir benzerliği var”
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