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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun”

03 Mayıs 2021 15:16

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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun” | MHP'nin '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' paylaşımı sosyal medyada eleştirildi.

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Sosyal medya kullanıcıları, gönderinin altına yaptıkları yorumda, 3 Mayıs'ın 'Türkçülük Günü' olduğunu belirterek, paylaşımda 'Milliyetçiler Günü' ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 3 Mayıs paylaşımında 'Türkçüler Günü' ifadesini kullandı.

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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun”

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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun”

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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun”

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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun”

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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun”

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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun”

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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun”

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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun”

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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun”

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MHP’nin ‘3 Mayıs’ paylaşımına sosyal medyada tepki; “Türkçüler Günü demekten utanıyor musunuz, yazıklar olsun”

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