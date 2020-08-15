MHP lideri Bahçeli'nin çok sayıda yüzüğü var. İşte onlardan birkaçının hikayesi
15 Ağustos 2020 13:28
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MHP lideri Bahçeli'nin çok sayıda yüzüğü var. İşte onlardan birkaçının hikayesi
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En son Ayasofya'nın ibadete açılışında taktığı yüzükle gündeme gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok sayıda yüzüğü bulunuyor.
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İşte Bahçeli'nin yüzüklerinden birkaçının hikâyesi:
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1) 8 Köşeli Selçuklu Yıldızı: Bu yıldız şükretmek, sabretmek anlamında. Üstündeki yay ve ok, Bozok ve Üçok boylarını temsil ediyor.
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2) Resmini işletti: Bahçeli yüzünü işlettiği yüzüğü sık sık takıyor.
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3) Kırmızı yüzük: Mine taşlı yüzüğün, sağında ailesine ait Fettahoğlu'nun özel tuğrası yer alıyor.
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4) Mavi yüzük: Yüzükte Türkistan haritası, yanlarında ise kurt ve üç hilal var.
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