MHK, 13 hakemin liste dışı kaldığını açıkladı; yorumcular ve hakem hocaları tarihi kararla ilgili ne dedi?
09 Mart 2022 10:00
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev yapan hakem listesinde büyük bir değişime imza attı. Spor yazarları ve eski hakemler tarihi kararı yorumladı. Yazıların tamamını, ismi verilen gazeteyi satın alarak okuyabilirsiniz.
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Ahmet Çakar (Sabah): TFF ve MHK, Türk hakemliğine en büyük ihaneti yapmıştır. İşin aslı çok açık: Servet Yardımcı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyesi Ahmet Şahin sözüm ona kendilerini kurtarmak için ve onlara destek veren birkaç kulübü mutlu etmek amacıyla 13 hakemin kellesini almışlardır. Bunların içinde FIFA hakemleri var. Bunların içinde Cüneyt Çakır gibi Avrupa'nın en iyi üç hakeminden biri var. Bunların içinde Türk hakemliğinin yıllarca hamal gibi yükünü taşıyan Fırat Aydınus var. Bunların içinde Ali Palabıyık gibi, Abdulkadir Bitigen gibi FIFA hakemleri mevcut. Neymiş yeni yapılanma bırakın bu işleri. Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ve Ahmet Şahin aranızdaki iş ilişkisini topluma açıklayın. Bu suç değil. Artık problemler başlayacak. Mesela görev vermeyeceğiniz Abdulkadir Bitigen bu gece Manchester'da VAR hakemi. Mesela kafasını kopartmayı düşündüğünüz Çakır, haftaya Avrupa'da maç yönetecek, sonra da Dünya Kupası'na gidecekti. 2-3 ay maç yönetmeyecek olan bir Çakır, Avrupa'da nasıl maç yönetebilir?
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Şansal Büyüka (Milliyet): Ey MHK, bu işte günahı olan kim varsa, siz daha kısa pantolonla gezerken, Fırat Aydınus bu ülke hakemliğinin yükünü taşıyordu. Hani doğru söyleyen dokuz köyden kovulur misali, doğru karar veren Fırat Aydınus’da adeta sahalardan kovuldu. Yazıklar olsun, işin çivisini çıkarttınız. Yaşı uygun olanlar, geriye dönüp 30 yıldan bu yana baksınlar. Görev başında hangi MHK olursa olsun, bir derbiye atayacağı hakemi, bir hafta önceden maç vermez, dinlenmeye alır ve derbiye hazırlardı. Bu ritüel, bu alışkanlık, bu uygulama son Fenerbahçe-Trabzonspor maçında bozuldu. Perşembe akşamı Alanya ile Gaziantep arasında 120 dakika süren kupa maçını yöneten Zorbay Küçük, pazar günü hiç hakem kalmamış gibi Fenerbahçe-Trabzon maçına verildi. Hakeme yazık, hakemliğe yazık, futbola yazık... Liyakatsiz MHK, “eski köye yeni adet arıyor.”
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Rıdvan Dilmen (TRT Spor): Cüneyt Çakır'ı aradım, önce hafta içinde Suudi Arabistan Ligi'yle anlaştığı yönündeki haberi sordum, "Yok öyle bir şey, tamamen asılsız" dedi. Bir altlık yapıyorlar diye düşünmedim değil. MHK'nin kararlarından sonra bugün aradım, 'Valla hocam ben de sizin gibi televizyondan öğrendim' dedi. Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı. Bu ihraç edilen hakemlerin hepsi insan evladı. 3 tane gerekçe sunmaları lazım ama yapamazlar. Halis Özkahya'yı yalandan koymuşlar listeye. Halis Özkahya 4 ay önce hakemliği bıraktı. Neyini sonlandırıyorsunuz. Adam bıraktı zaten pasta kestiniz. Bu arkadaşların VAR kayıtlarında bir suistimal varsa kamuoyuna dersiniz ki 'Cüneyt Çakır VAR'ın müdahalesine rağmen gitmedi. 'Bu benim için geçerli sebeptir. Bir maç bile olsa bunu yaptıysa affetmem. Bu suiistimalse ve açıklarlarsa problem yok.”
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Erman Toroğlu (Fotomaç):Bu tarz bir olay Hasan Doğan zamanında oldu. Ondan sonraki en büyük operasyon. Daha önceki MHK'lerden da zaman zaman bazı kelleler istendi, vermedikleri için onlar gitti. Bu operasyonu Merkez Hakem Komitesi ve federasyon tek başına karar verip yapamaz. Bu operasyonu Kulüpler Birliği'nin isteği ve federasyonun onayı ile MHK yapmıştır. Bir yerden başlanacaktı, mutlaka yapılması gerekiyordu. Operasyon tam yapıldı mı, bence hayır ancak bir yerden başlanması gerekiyordu. Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir. Yapılması gerekiyordu, hakemler meydanı çok boş buldu. 'Gelecek sezon yapılsaydı' deniyor, hayır kardeşim temizliği tam yapacaksınız. Hakem alemi çok temiz değil. Bu kararların devamının gelmesi de lazım. Bu bir deprem, büyük bir deprem. Bunun artçıları da olacaktır.
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Attila Gökçe (Milliyet): Merkez Hakem Kurulu’nun sezonun bitimine 10 hafta kala aldığı karar, Türk futbolunda “tepeden inme” bir depremin sonucudur. Dipten gelen dalga değil, üstten gelen bir darbe! FİFA’daki gururumuz Cüneyt Çakır, ülkenin en iyi hakemi Fırat Aydınus ve yıllardır futbolun yükünü çeken usta hakemler bir kalemde silinip atılmıştır. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile konuştum. Şok yaratan radikal kararı “Performans, yıpranma ve gençleştirme” gerekçeleriyle aldıklarını söyledi. Bir anda işsiz kalanlar için de “Sözleşmeleri bulunan hakemlere hak ettikleri tazminat da ödenecektir” dedi. Daha fazla konuşamadık. Onu zorlamadım. Sezonun en arızalı hakem olaylarını zaman zaman yazdım. Hakem camiasını en iyi bilenlerden Cemal Ersen de “gidişatı” önceden görüp uyaran, olayların ardındaki gerçeği aydınlatmaya çalışan arkadaşımız. O gerçeklere baktığımızda söylememiz gereken ilk şey “hakeme saygının” sıfırlandığı olmalıdır. Adı konmayan “itibarsızlaştırma” önlenememiştir. Futbolun vazgeçilmez insanları hakemler, son üç yılda anormal değer kaybetmiştir. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve ekibinin bu konuda kulüplerin tepkilerine kulak verirken hakemlere sırtını dönmesi, MHK başkanlarını sık sık değiştirmesi maalesef çöküşe neden olmuştur.