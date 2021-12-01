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Metroyla İstanbul turu yapan astronot merak uyandırdı

01 Aralık 2021 12:35

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Astronot kıyafetiyle metroda yolculuk yapan bir kişi, İstanbul turu yaptı.

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Astronot kıyafetiyle rutin bir İstanbullu gibi akbil basarak metroya giden vatandaş, merak uyandırdı.

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Kimi vatandaş fotoğraf çekerken kimisi de astronot ile fotoğraf çektirdi. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki birçok durakta mola da veren astronot, Haliç durağında inerek İstanbul'un manzarasını izledi.

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Astronotu görünce çok şaşırdığını dile getiren Nurullah Çelebi, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, çok şaşırdık. İlgimi çok çekti" dedi.

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Uğur Saka, "İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Metroda her zaman astronot kıyafetli birisini görmüyoruz, çok ilginç bir görüntü" ifadelerini kullandı.

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Bir başka vatandaş Atakan Başkan ise, "İlk gördüğümde robot sandım ancak astronotmuş. Gördüğümde çok şaşırdım" diye konuştu. Uzay kıyafetiyle merak uyandıran astronotun İstanbul'da yakın bir zamanda düzenlenecek etkinlikte yer alacağı öğrenildi.

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(İHA)

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