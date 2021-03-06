Metropoll’ün Türkiye’nin Nabzı anketinde Meral Akşener ve Mansur Yavaş detayı
06 Mart 2021 13:36
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Metropoll’ün Türkiye’nin Nabzı anketinde Meral Akşener ve Mansur Yavaş detayı
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Metropoll araştırma şirketinin muhalefet partilerine ilişkin gerçekleştirdiği Türkiye’nin nabzı anketine göre vatandaşlar en etkili muhalefeti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığını belirtti. Oy verme davranışında en etkili aktör ekonomi olurken, en etkisiz aktör de dış politika oldu. Katılımcıların yüzde 58'i çözülmesi gereken en acil sorunun geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğunu düşünüyor.
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Öte yandan ankete göre muhalefet partileri arasında ekonomiyi iyi yöneteceği düşünülen isimlerin başında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gelirken, onun ardından sırasıyla Ali Babacan, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş geldi.