Metropoll: Halkın Avrupa Birliği üyeliğine olan desteğinin zaman içinde ne yönde değişti?
15 Nisan 2022 14:14
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Metropoll: Halkın Avrupa Birliği üyeliğine olan desteğinin zaman içinde değişimi ne yönde değişti?
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Metropoll, “Yıllar içinde AB üyeliği desteği” başlıklı araştırmasında halkın Avrupa Birliği üyeliğine olan desteğinin zaman içindeki değişimi gösterildi.
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Tam üyelik müzakerelerinin başladığı Mart 2005’te AB üyeliğine destek yüzde 76 seviyesindeydi.
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Bu oran o günden bu yana inişli çıkışlı grafik izlemektedir.
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2022 yılının mart ayında AB üyeliğine destek verenler yüzde 49 seviyesinde.
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