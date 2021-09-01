Metropoll anketi: Halk, Suriyeli sığınmacılar konusunda muhalefeti de suçluyor
Metropoll’ün Ağustos 2021 Türkiye’nin Nabzı araştırmasının sonuçları açıklandı. Ankete göre halk, sığınmacı konusunda muhalefeti de suçlarken; AKP'nin vekil seçiminde oyu bir önceki seçime göre büyük oranda düştü.
01 Eylül 2021 19:53
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Metropoll Araştırma'nın Ağustos 2021 Türkiye’nin Nabzı sonuçları yayımlandı.
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"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıta göre; protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan, AK Parti'nin yüzde 25, CHP'nin yüzde 19, İyi Parti'nin yüzde 12, HDP'nin yüzde 10, MHP'nin yüzde 9, Saadet, Memleket ve DEVA Partisi'nin yaklaşık yüzde 1 oy desteği olduğu görülüyor.
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Parti oylarının zaman içinde değişimi
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Halkın yüzde42'si sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefetin sorumluğunu olduğunu düşünürken; yüzde 37'lik bir kesim, muhalefeti bu konuda sorumlu bulmuyor.
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Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış politikadır' şeklinde iddialara katılıyor musunuz? sorusuna ankete katılanların verdiği sonuç şöyle: Halkın yüzde 66'sı sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dış politikadır şeklindeki iddialara katılıyor. Bu oran İyi Parti tabanında yüzde 95, HDP tabanında yüzde 92, CHP tabanında yüzde 88 olarak ölçüldü.