Metropoll anketi: Halk, en çok hangi sanatçıları beğeniyor?
23 Mart 2022 13:00
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Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı anketinde seçmene sanatçılara karşı beğeni düzeyini analiz etti.
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Haluk Levent en çok beğenilen sanatçı oldu. Halkın yüzde 78,9'u Haluk Levent'i beğendiği, yüzde 10'u beğenmediğini söyledi.
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İkinci sırada Tarkan yer aldı. Halkın yüzde 60,7'si Tarkan'ı beğendiğini söylerken, yüzde 26,2'si beğenmediği söyledi.
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Tarkan'ı Sezen Aksu takip etti. Halkın yüzde 58,2'si Aksu'yu beğendiğini, yüzde 30,4'ü ise beğenmediğini söyledi.
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4. sırada yer alan Cem Yılmaz'ı beğendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 56 olurken, beğenmediğini söyleyenler ise yüzde 29,3 oldu.
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Şahan Gökbakar ise 5. sırada yer aldı. Halkın yüzde 50,6'sı Gökbakar'ı beğendiğini, yüzde 30,3'ü ise beğenmediğini söyledi.
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