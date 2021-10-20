Metropoll anketi: AKP'nin oy oranında düşüş

Metropoll'ün anketine göre, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa" AKP yüzde 25, CHP yüzde 20 oy alıyor. Karasızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra ise, AKP'nin oy oranı yüzde 31,7'ye, CHP'nin ise yüzde 25,8'e yükseliyor.
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Metropoll Araştırma, Eylül ayında yaptığı "Türkiye'nin nabzı" anketinin sonuçlarını paylaştı.
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Seçmene, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
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Buna göre kararsızlar dağıtılmadan AKP yüzde 25, CHP yüzde 20,4, İyi Parti yüzde 11,3, HDP yüzde 8,7, MHP yüzde 7,9, DEVA yüzde 2,0, Memleket Partisi yüzde 1,3 oranında oy aldı.
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Öte yandan kararsız ve cevapsız seçmene, "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini seçersiniz?" diye de soruldu. Bu senaryoda AKP'nin oyu yüzde 26,6, CHP'nin yüzde 21,5, İyi Parti'nin de yüzde 12,7 oldu.