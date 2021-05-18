MetroPOLL Araştırma: Türkiye’de en beğenilen lider kim?
Metropol'ün nisan ayı araştırmasına göre beğeni düzeyi en yüksek isim 4.5 puanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ı 4.3 puan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3.6 puan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 3.3 puan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli izledi.
18 Mayıs 2021 14:15
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MetroPOLL Araştırma Şirketi, liderlerin popülaritesini araştırdığı anketin sonuçlarını açıkladı.
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Ankette, katılımcılardan liderlere 0 ile 10 arasında puan vermeleri istendi.
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Ankete göre, beğeni düzeyi en yüksek isim 4.5 puanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
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Erdoğan'ı, 4.3 puan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener takip etti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3.6 puanla üçüncü oldu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3.3 puan ile dördüncü sırada yer aldı.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2.6 puanla ankette beşinci oldu.
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Davutoğlu'nu, 2.5 puan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan izledi.
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Ankette, 2.4 puan alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yedinci sırayı aldı.
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2.4 puan ile ankette sekizinci sırada yer buldu.
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise 2.3 puan ile dokuzuncu ve son sırada yer aldı.