MetroPOLL araştırması: "Son bir ayda Millet İttifakı güç kazanmış görünüyor"
MetroPOLL Araştırma'nın Başkanı Özer Sencar, 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2021' araştırmasını paylaşarak, "Son bir ayda Millet İttifakı güç kazanmış görünüyor" dedi.
03 Haziran 2021 00:59
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MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2021' araştırmasında, katılımcılara "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?" sorusunu yöneltti.
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Seçmenin yüzde 43'ü Millet İttifakı'na, diğer yüzde 38'lik kesim ise Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu belirtti.
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Tabloya göre, nisan ayından mayıs ayına Millet İttifakı 1.9 puan artarken, Cumhur İttifakı 2.7 gerilemiş bulunuyor. Öte yandan iki ittifak arasındaki fark 4.6 puan daha açılmış olarak görünüyor.
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Sancar, "Metropoll’ün Mayıs araştırmasına göre Sedat Peker’in videolarının tamamını izleyen veya kısmen izleyenler bakımından 18-40 yaş grubu ile 41 ve üzeri yaş grupları arasında fark olmadığını gördük" dedi.
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Ayrıca Erdoğan'ın Peker'in partilere göre izlenme oranlarında AKP'nin oranı dikkat çekti. AKP'liler arasında 'Peker'in videolarından haberim yok' diyenlerin oranı yüzde 51,5 olarak görünüyor.
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Araştırmaya göre seçmenin yüzde 24'ü Sedat Peker'in YouTube'daki videolarının tamamını izlemiş.
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Araştırmaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylayanların yüzde 45 olarak sonucuna varılırken, onaylamayanların oranının ise yüzde 49 olduğu belirtildi.
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MetroPOLL araştırması: Son bir ayda Millet İttifakı güç kazanmış görünüyor