MetroPOLL Araştırma sordu: AKP ve MHP ile CHP, İyi Parti ve Saadet Partililer kurdukları ittifaktan ne kadar memnun?
11 Eylül 2021 12:18
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MetroPOLL Araştırma sordu: AKP, MHP ile CHP, İyi Parti ve Saadet Partililer kurdukları ittifaktan ne kadar memnun?
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MetroPOLL Araştırma’nın CEO’su Özer Sencar, sosyal medya hesabından 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı’na oy veren AKP ve MHP seçmenlerine yönelttikleri memnuniyet sorusunun yanıtını paylaştı. Buna göre, MHP’li seçmenlerin yüzde 64’ü AKP ile ittifaktan memnun görünürken. AKP’li seçmenlerin bu ittifaktan memnuniyeti yüzde 74.
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“AKP ile ittifaktan memnun musunuz?” sorusuna 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde MHP’ye oy veren vatandaşlardan yüzde 63.8’i, “Evet memnunum”, yüzde 35.6’sı “Hayır memnun değilim”, yüzde 0.6’sı “Fikrim yok” yanıtını verdi.
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“MHP ile ittifaktan memnun musunuz?” sorusuna 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy veren vatandaşlardan yüzde 73.9’u “Evet memnunum”, yüzde 22.1 “Hayır memnun değilim”, yüzde 3.9 “Fikrim yok” yanıtını verdi.
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Öte yandan CHP’li seçmenlerin yüzde 85’i İyi Parti ile ittifaktan memnun olduğunu belirtti. İyi Partili seçmenlerin ise yüzde 75’i bu ittifaktan memnun. Saadet Partili seçmenlerin yüzde 52’si partisinin İyi Parti ve CHP ile ittifakından memnun görünürken, yüzde 48’i memnun değil.