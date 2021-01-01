MetroPOLL Araştırma: İşte 'Türkiye kötüye gidiyor' diyenlerin oranı
MetroPoll Araştırma'nın Aralık ayında yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' raporuna göre halkın yarısından fazlası Türkiye'nin kötüye gittiğine inanıyor
01 Ocak 2021 22:21
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MetroPOLL'e göre; "Kamuoyunun yaklaşık %65’i Türkiye’nin kötüye doğru gittiğini düşünmektedir. Bu da, son 5 yılda ölçülen en yüksek “karamsarlar” oranı olmuştur."
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"Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye iyiye doğru mu gidiyor, yoksa kötüye doğru mu gidiyor?" sorusuna ankete katılanların yüzde 64,8'i "Kötüye gidiyor" yanıtını verdi
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Aralık ayında yaklaşık %64’lük bir seçmen kitlesi için geçim şartları kötüleşmiştir. Geçim şartlarının iyileştiğini belirten seçmenlerin oranı, tarihin en düşük seviyesindedir. Seçmenlerin sadece %8’i için geçim şartları iyileşiyor.
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Seçmenin %80’i yaşadıkları enflasyon oranının TÜİK’in açıkladığı %14 rakamından daha yüksek seviyelerde olduğunu söylüyor. %51’lik bir seçmen kitlesi için enflasyon oranı %30’un bile üzerindedir. Halkın sadece %12’si TÜİK’in %14’lük enflasyon oranını onaylıyor.
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MetroPOLL Araştırma: İşte 'Türkiye kötüye gidiyor' diyenlerin oranı
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MetroPOLL Araştırma: İşte 'Türkiye kötüye gidiyor' diyenlerin oranı
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MetroPOLL Araştırma: İşte 'Türkiye kötüye gidiyor' diyenlerin oranı