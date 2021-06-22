T24 LogoT24 Logo

MetroPOLL Araştırma, HDP’nin kapatılması durumunda, AKP’den kopacak seçmenin yüzdesini paylaştı: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olur

MetroPOLL Araştırma Şirketinin sahibi Özer Sencar, HDP’nin kapatılması durumunda, AKP’ye oy veren yüzde 25 Kürt seçmenden en az yüzde 5’inin kopabileceğini belirterek, “Yani AKP, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olur. HDP’li seçmen, kapatma davası var diye oyunun yönünü zaten değiştirmez” dedi.

22 Haziran 2021 17:17

110

MetroPOLL Araştırma, HDP’nin kapatılması durumunda, AKP’den kopabilecek seçmenin yüzdesini paylaştı: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olur

210

Sencar, yüzde 10’luk seçim barajının yüzde 7’ye ya da 5’e çekilmesi durumunda ise Haziran 2015’te yüzde 13’ün üstüne çıkan HDP oylarından Kürt olmayanlarının bir kısının “HDP’nin baraj sorunu kalmadı” düşüncesiyle kendi partilerine gidebileceğini kaydetti.

310

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada iddianamenin oybirliğiyle kabulüne karar vermişti. DW Türkçe’den Hilal Köylü’ye konuşan MetroPOLL Araştırma Başkanı Sencar, “Erdoğan’ın partiyi kapatmak isteyeceği kanaatinde değilim” düşüncesini dile getirdi.

410

Araştırmalarına göre İYİ Parti seçmeninin yüzde 60’ının HDP’nin kapatılmasını desteklediğini, kapatma davası öncesi HDP’ye dönük saldırıların da İYİ Parti seçmenini etkileyip Kürtlere yaklaşmasını önlemek için yapıldığını tespit ettiklerini aktaran Sencar, “Şimdi temel soru Erdoğan’ın kapatma davasından gerçekten samimi olup olmadığıdır” dedi.

510

Kapatma davasının seçmenin oy eğilimini nasıl etkileyeceğini iki olasılık üzerinden değerlendiren MetroPOLL Başkanı "Diyelim ki kapattılar" deyip dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

610

HDP’nin ya da devamı olacak bir partinin seçime girmesine izin verilmeyecekse HDP seçmeninde bir miktar dağılma olur, dağılanların çoğunluğu CHP’ye gider, bir kısmı da sandığa gitmeyebilir. Ama HDP seçime girerse oyların rengi değişir.

710

Sencar, “Oyların rengi değişir” diye ifade ettiği tabloyu şöyle anlattı: “HDP bir şekilde seçime girerse, HDP seçmeni hiç dağılma göstermez. Hatta HDP kapatma davasına tepki gösteren seçmenden de oy alabilir. “

810

“Mevcut durumda Kürtlerin yüzde 25’i AKP’ye oy veriyor. HDP kapatılırsa AKP’den en az yüzde 5 Kürt seçmen oyu kopabilir. Yani AKP, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olur. HDP’li seçmen, kapatma davası var diye oyunun yönünü zaten değiştirmez.”

910

Sencar, AKP’nin üzerinde çalıştığı seçim yasasında değişiklik çalışmalarına gönderme yaparak, seçmenin oy tercihinde parti kapatmaktan çok seçim barajının daha etkili olacağını savundu.

1010

Yüzde 10’luk seçim barajının yüzde 7’ye ya da 5’e çekilmesi durumunda Haziran 2015’te yüzde 13’ün üstüne çıkan HDP oylarından Kürt olmayanlarının bir kısının “HDP’nin baraj sorunu kalmadı” düşüncesiyle kendi partilerine gidebileceğini kaydetti.

MetroPOLL AraştırmaHDPkapatmaakpseçmen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24