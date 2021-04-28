MetroPOLL Araştırma: AKP’li seçmenin yüzde 61’den fazlası bürokrat ve danışmanların birden fazla maaş almasını yanlış buluyor
28 Nisan 2021 11:38
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MetroPOLL Araştırma: AKP’li seçmenin yüzde 61’den fazlası bürokrat ve danışmanların birden fazla maaş almasını yanlış buluyor
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MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ankette, AKP'li seçmenin yüzde 61'i bürokrat ve danışmanların birden fazla maaş almasına karşı çıktı.
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Bütün seçmenin yüzde 71'i birden fazla maaşa karşı çıkarken, birden fazla maaşı onaylayanların oranı ise yüzde 15'te kaldı.
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MetroPOLL'ün Türkiye’nin Nabzı Nisan ayı araştırmasında yurttaşlara "Bürokratların/danışmanların birden fazla kurum ve şirketten maaş almasını doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 70,6’si birden fazla maaş alınmasına karşı çıkarken yüzde 14,9’ü ise birden fazla maaş alınmasını onayladı. Yüzde 14,5’i konuya ilişkin yorum yapmadı.
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Bürokratların birden fazla maaş almasına AKP’li seçmenin yüzde 61,3’ü, CHP’li seçmenin yüzde 89’ü, HDP’lilerin yüzde 85,5’i, MHP’lilerin 72,6’si, İYİ Partili seçmenin 85,1’i karşı çıktı. AKP’li seçmenin yüzde 19,8’i bürokrat ve danışmanların birden fazla maaş almasında mahzur görmedi.
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Saadet Partili seçmenin yüzde 50’si birden fazla maaşa karşı çıkarken, yüzde 35’i ise birden fazla maaş alınmasında mahzur görmedi. AKP’li seçmenin yüzde 19,8’i, MHP’li seçmenin yüzde 17,7’si birden fazla maaşı onayladığı görülüyor.
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MetroPOLL Araştırma’nın Kurucu ve Yöneticisi Ozer Sencar, kişisel sosyal medya hesabından söz konusu anketi, “İşsizliğin ve fakirliğin bu kadar yaygın olduğu bir ortamda...” notuyla paylaştı.