Metin Hara aylık kazancını açıkladı

Diploması olmadığı halde hasta tedavi ettiği ve tabip unvanı kullandığı için 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Metin Hara, hâkim karşısına çıktı.
29
‘Suçlamalardan dolayı yaralandığını’ söyleyen Hara, “Benim tekniğim, Sufi Nefes şeklinde anılmaktadır. Aparatsız, yan etkisiz ve bilimsel olarak etkisi olan bir tekniktir” iddiasında bulundu.
39
Hara, aylık gelirinin 15-20 bin lira olduğunu söyledi.
49
Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelen Metin Hara’nın ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
59
İstanbul 16’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakkında bir önceki celse zorla getirme kararı çıkarılan tutuksuz sanık Metin Hara ile tarafların avukatları hazır bulundu.
69
Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada tutuksuz sanık Metin Hara yazar, aylık gelirinin 15-20 bin lira olduğunu kaydetti.
79
Fizyoterapi lisansına sahip olduğunu öne süren sanık Hara, savunmasında şu ifadeleri kullandı:
89
“1219 sayılı kanunun 13’üncü maddesinde fizyoterapistlerin yapabilecekleri düzenlenmiştir. Hastalık durumu dışında da yapabilecekleri şeyler vardır. Benim tekniğim, Sufi Nefes şeklinde anılmaktadır. Aparatsız, yan etkisiz ve bilimsel olarak etkisi olan bir tekniktir. Sufi Nefesi hastalığı iyileştirmek değil, iyilik halini arttırmaktır. Etkinliklerimizde, her katılımcıdan tıbbi müdahale yerine geçmediğine dair ıslak imzalı belge alınmaktadır. Benzer konularda etkinlik yapan insanların birçok kanun ihlali yaptığını görmüşken, böyle bir durum içinde olmam beni yaralamıştır.”
99
Kariyerinin zedelendiğini ifade Hara, “Basında diploması yok, işyeri mühürlendi şeklinde çıkan haberler kariyerimi ciddi anlamda zedelemiştir. Kendimi enerji uzmanı olarak tanıtmam, bu açık ve net. Tedavi iddiasında bulunmadım ama iyilik halini anlatabilirim. Düşünce gücüyle kişinin motivasyonu ve performansı arttırılabilir. Çapa’daki birçok hekimle yayınlara çıktım. Hiçbiri konuştuklarım konusunda uyarıda bulunmadı. Sadece, hakkımda magazinsel haberler çıktığında kendimi burada buldum 14 yıldır yaptığım meslekte” dedi.