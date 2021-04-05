Meteoroloji uyarmıştı; İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
05 Nisan 2021 07:22
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Meteoroloji uyarmıştı; İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gecenin ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Kent genelinde gecenin ilk saatlerinde başlayan sağanak yağış, şiddetini ilerleyen saatlerde arttırdı.
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Ufak çaplı su birikintilerine de neden olan yağış, kentin birçok noktasından görüntülendi.
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