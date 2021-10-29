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Meteoroloji uyarmıştı; 3 kent beyaza büründü

Kars, Ardahan ve Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentlerde etkili oldu. Yoğun kar yağışı sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

29 Ekim 2021 16:42

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Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Kars, Ardahan ve Sivas'ta kar yağışı görüldü.

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Kent merkezlerinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra da etkisini arttırarak devam etti.

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Kars’ta başlayan kar yağışı sonrası Sarıkamış'ta kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 15 santimetreye ulaştı.

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Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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Ardahan'daki kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar karla kaplanarak sürücülere zor anlar yaşattı.

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Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası da Eğriçimen Yaylası beyaza büründü.

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İşte 3 kentten kar manzaraları...

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