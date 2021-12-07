Meteoroloji 'turuncu kod'lu uyarı vermişti; fırtınanın vurduğu Antalya'da ağaçlar devrildi, yol suya sürüklendi
Meteoroloji’nin 'turuncu kod'lu uyarı verdiği Antalya’da gece saatlerinde kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu kod'lu uyarının ardından gece saatlerinde Antalya'da fırtına etkili oldu.
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Kentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Antalya- Kemer kara yolundaki Batı çevre yolunun etrafında çok sayıda araç kalırken, bölgedeki evlerin zemin katlarını da su bastı.
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Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti.
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Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi.
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Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süper marketin önündeki çadır yıkıldı.
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Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar, başka kentlere yönlendirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi.
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Meteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde en yüksek olduğu noktaları Kemer ilçesi Sığlık Feneri 123.8 km, Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı 110 km, Konyaaltı ilçe merkezi 90 km, Antalya kent merkezi 82.8 km olarak açıkladı.
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Antalya'nın batı yönündeki Kemer ilçesi ve çevresinde daha etkili olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde dinmesi bekleniyor. (dha)
Fırtına nedeniyle Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde servislerin bulunduğu binanın dış cephe kaplamaları yerinden koptu. Sökülen kaplamalar ve beton parçaları otopark kısmına düştü. Otoparkın çevresi itfaiye ekibi tarafından güvenlik amaçlı kapatılırken, binadan sarkmakta olan kaplamalar için onarım çalışmaları başlatıldı.
Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. Caddelere devrilen ağaçlar trafiği aksatırken, park halindeki araçların üzerine devrilen ağaçlar hasara yol açtı.
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Konyaaltı ilçesinde Bahtılı- Çakırlar kara yolu üzerinde yapımı devam eden köprünün hemen yanına geçici olarak yapılan ve ulaşımı sağlayan yan yol sel sularının altında kaldı. Dağdan dere yatağına gelen sel sularına bir süre direnen asfalt yol, daha sonra parçalanarak suyla birlikte denize sürüklendi. Yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.