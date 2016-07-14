Meteor yağmuru başlıyor!

1992 yılında Dünya’nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biri. Bu meteor yağmurları, Güneş’in etrafında dönüşü sırasında Dünya’nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemleniyor.
29
Her yıl Temmuz sonu – Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece gözlemleniyor. 1862 yılında keşfedilen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntıları olan perseuslar, bu yıl 17 Temmuz 24 Ağustos tarihleri arasında gözlenebilecek. Bu olay, Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı veriliyor.
39
NASA Meteor Uzmanı Bill Cooke, bu yıl, eski yıllarda görüldüğü gibi saatte ortalama 80 yerine 150-200 meteor görebileceğimizi belirtiyor. Herhangi bir gözlem aleti kullanmanıza gerek yok, geniş alanda rahatlıkla görebilirsiniz. Yönünü bulmak için “Google Sky Map” uygulaması ile de Perseus Takımyıldızını bulabilirsiniz.