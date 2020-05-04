Met Gala Koronavirüs nedeniyle iptal oldu; sosyal medya kullanıcıları efsane tasarımları evdeki olanaklarla yaptı
Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle gerçekleşmeyecek. Sosyal medya kullanıcıları her yıl ünlü yıldızların gösterişli kostümlerle katıldığı geceyi canlandırdı.
04 Mayıs 2020 13:13
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Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle gerçekleşmeyecek.
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Sosyal medya kullanıcıları her yıl ünlü yıldızların gösterişli kostümlerle katıldığı geceyi canlandırdı.
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Sosyal medyada Pose dizisinin yıldızı Billy Porter ve Vogue dergisinin iş birliğiyle Met Gala gecelerine damga vuran bazı tasarımlar evlerde bulunan ürünlerle yeniden canlandırıldı.
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Evinde ironik tasarımları canlandıran kullanıcılar #metgalachallenge yazarak Instagram hesaplarında paylaştılar.
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Billy Porter ve Vogue tarafından değerlendirilecek paylaşımlarda seçilenler Vogue sitesinde paylaşılacak.
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Met Gala Koronavirüs nedeniyle iptal oldu; sosyal medya kullanıcıları efsane tasarımları evdeki olanaklarla yaptı