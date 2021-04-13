Mesut Özil'den Kızılay'a 100 bin euroluk Ramazan yardımı
Fenerbahçeli futbolcu, ihtiyaç sahipleri için Kızılay'a 100 bin euro destekte bulundu.
13 Nisan 2021 14:21
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Daha önce de Kızılay’a yardımlarda bulunan Türk asıllı Alman futbolcunun, bu yılki yaptığı 100 bin euroluk yardımı, Kızılay’ın ‘’Dayanışma ve Teşekkür’’ programında açıklandı.
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Kızılay, "Teşekkür ve Dayanışma Programı" kapsamında 6 saat süren bir canlı yayın programı düzenledi. Kızılay’ın ‘’Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!’’ sloganıyla yürütülen kampanyada, 6 saatin sonunda 51.1 milyon lira toplanıldığı belirtildi.
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Geçen yıl da Kızılay’a 114 bin kişilik iftar ve gıda kolisi bağışlayan Özil’in yaptığı bu yılki bağıştan da 128 bin ihtiyaç sahibinin faydalanabileceği belirtildi.
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Bu bağış yoluyla Türkiye’de 2800, Endonezya’da 1000, Bangladeş Arakan’daki mülteci kamplarında 750 Ramazan gıda kolisi yardımı yapılacağı, aynı zamanda İdlib’teki yetimhanelerde ve Somali Mogadişu’da 30 gün boyunca iftar yemeği verileceği ve çocuklar için oyuncak dağıtılacağı kaydedildi.