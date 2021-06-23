Mesut Özil: Bu sezon her şey farklı olacak

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, "Bu sezon Fenerbahçe için çok farklı olacak. 7 yıllık bir özlemi gidermek, şampiyonluk kupasını yeniden müzemize kazandırmak için büyük uğraş vereceğiz" dedi.
23 Haziran 2021 14:57
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Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Mesut Özil, gelecek sezon hakkında umutlu konuştu.
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Fanatik'te yer alan habere göre yeni sezonda takımın liderliğine soyunacak ve 10 numaralı formanın yanı sıra kaptanlık pazubandını da koluna takacak olan Mesut Özil, büyük bir heyecanla 1 Temmuz'da başlayacak olan kampı beklediğini söyledi.
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"Bu sezon Fenerbahçe için çok farklı olacak. 7 yıllık bir özlemi gidermek, Süper Lig şampiyonluk kupasını yeniden müzemize kazandırmak için büyük uğraş vereceğiz. Benim gibi takımın tecrübeli isimlerinin sorumluluk alma, elini taşın altına sokma zamanı."
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"Yeni sezonda herkes çok farklı bir Mesut Özil izleyecek. Camianın benden beklentilerinin farkındayım. Geçen sezon hazır değildim, gereken katkıyı veremedim. Ancak bu sezon her şey farklı olacak. Tüm futbolcular olarak bir hedef etrafında kenetlenip, bizden bekleneni başaracağız."
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Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıkan yıldız oyuncu gol atma başarısı gösteremedi.