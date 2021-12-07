Messi ve Ronaldo listede yok; dünyanın en pahalı 10 futbolcusu belli oldu
07 Aralık 2021 22:13
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KPMG Football Benchmark ekibi, piyasa değeri en yüksek 10 futbolcuyu sıraladı. Ronaldo ve Messi'nin yer alamadığı sıralamada en yüksek piyasa değeri 142.4 milyon euro olarak dikkat çekti.
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10. JADON SANCHO | MANCHESTER UNITED | 110.1 MİLYON EURO | İngiliz devine Borussia Dortmund'dan transfer olan Jadon Sancho şu ana kadar bekleneni tam olarak verebilmiş değil. Ancak genç futbolcu potansiyeliyle Avrupa'nın üst noktalarında yer alıyor.
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9. HARRY KANE | TOTTENHAM | 110.1 MİLYON EURO | Tottenham macerasına hız kesmeden devam eden Harry Kane geçen yaz takımdan ayrılma noktasına gelmişti. Londra'daki kariyerini sürdüren futbolcu, piyasa değeriyle ilk 10 sıra içinde yer alıyor.
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8. MARCUS RASHFORD | MANCHESTER UNITED | 111.3 MİLYON EURO | Manchester United'ın hücumunun önemli isimlerinden Marcus Rashford piyasa değeriyle göz dolduruyor.
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7. BRUNO FERNANDES | MANCHESTER UNITED | 112.4 MİLYON EURO | Sporting'den Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes takıma katıldığından bu yana kadronun vazgeçilmez ismi konumunda. Fernandes değeriyle göz kamaştırıyor.
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6. ALEXANDER ARNOLD | LIVERPOOL | 112.5 MİLYON EURO | Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcunun arasında bir bekin girmesi oldukça zor. Ancak Trent Alexander Arnold'ı yalnızca bir bek olarak tanımlamak daha zor. Liverpool'un yıldızı sıralamada 6. durumda.
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5. MOHAMED SALAH | LIVERPOOL | 114.4 MİLYON EURO | Liverpool'da kalacak mı, gidecek mi? İngiliz basını bugünlerde Mohamed Salah'ın geleceğini sorguluyor. Piyasa değeri 114 milyon euro olan Mısırlı yıldız gelecek sezon sonu bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılabilir.
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4. ROMELU LUKAKU | CHELSEA | 115.9 MİLYON EURO | Gittiği her takımda fark yaratan Romelu Lukaku dünya futbolunun faal en iyi golcüleri arasında yer alıyor. Chelsea'nin yıldızını transfer etmek hiç kolay değil.
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3. PHIL FODEN | MANCHESTER CITY | 117 MİLYON EURO | Phil Foden, Manchester City'nin en yetenekli isimlerinden biri ancak düzenli olarak ilk 11'de şans bulamıyor. Bu sezon 12'si 11'de toplam 16 resmi maçta süre alan 21 yaşındaki futbolcu sıralamada ilk üçte.
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2. KYLIAN MBAPPE | PARIS SAINT-GERMAIN | 128.2 MİLYON EURO | PSG'deki geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe eğer takımıyla sözleşme yenilemezse uçuk piyasa değerine rağmen bir başka takıma ücretsiz katılabilecek.
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1. ERLING HAALAND | BORUSSIA DORTMUND | 142.4 MİLYON EURO | Erling Haaland, Avrupa'nın her büyük kulübünün transfer listesini süsleyen yegane isim. Dortmund'dan ayrılması beklenen Haaland için Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın tüm büyüklerinden ilgi var. Fiziği ve tekniğiyle fark yaratan Haaland, 142.4 milyon euro'luk değeriyle zirvede.