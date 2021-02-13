Messi, rekor kırdığı maçın kramponlarını kanser hastası çocuklar için bağışladı
13 Şubat 2021 17:35
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Lionel Messi 644 gollük rekorunu kanser hastası çocuklar adına taçlandırıyor. Yıldız futbolcu, 644. Golünü atarak rekor kırdığı maçta giydiği kramponlarını bağışladı.
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Lionel Messi, 22 Aralık'ta futbol efsanesi Pele'nin en önemli rekorlarından bir tanesini kırmayı başardı. Arjantinli süper yıldız artık "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" unvanının tek sahibi.
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Yıldız futbolcunun 644. golünü attığı rekor kıran kramponları Museu Nacional d'Art de Catalunya'ya bağışlandı.
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Kramponlar, müzayedeye çıkmadan önce 1 ay süreyle müzede sergilenecek.
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Nisan ayında yapılacak müzayedede satılacak kramponlardan elde edilecek gelir, Katalonya'daki onkolojik hastalıkları olan çocuklara ve ailelerine bağışlanacak.
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Konuyla ilgili konuşan Lionel Messi şunları söyledi: "Aynı kulüp için toplam 644 gol atmak beni neşelendiriyor ancak en önemli olan şey sağlıkları için savaşan çocuklara bir şeyler verebilmektir. Nisan ayındaki müzayedenin bu büyük amaç için farkındalık yaratacağını umuyoruz."
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Messi Barcelona'daki 644. golüne 17 sezonda 748 maça çıkarak ulaştı.
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La Liga’nın 23. haftasında Barcelona’nın sahasında Alaves’i ağırlayacağı maçta Lionel Messi yeni bir rekor için sahada olacak.
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Barcelona ile ligde 504 maça çıkan yıldız oyuncu bugün maça çıkması halinde Barcelona formasıyla La Liga’da en çok forma giyen oyuncu olan Xavi’nin 505 maçlık rekoruna ortak olacak.
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Messi, rekor kırdığı maçın kramponlarını kanser hastası çocuklar için bağışladı
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Messi, rekor kırdığı maçın kramponlarını kanser hastası çocuklar için bağışladı