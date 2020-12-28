Messi, Ramos, Aguero; sezon sonu sözleşmesi bitecek en iyi 11
28 Aralık 2020 16:46
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İngiliz gazetesi Daily Mail, kulüpleriyle sözleşmesi sona erecek yıldız oyunculardan süper bir takım hazırladı. Ocak ayında istediği takıma gidebilecek futbolcular arasında Messi, Agüero, Alaba ve Ramos gibi isimler de var. İşte sözleşmesi biten oyunculardan kurulu en iyi 11...
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Gianluigi Donnarumma (Milan) 21 yaşındaki kaleciyi Milan tutmak istiyor. Ancak PSG de onun peşinde.
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Elseid Hysaj (Napoli) Geçen sezon Chelsea’ye gidemeyen sağ beke, Valencia ve Newcastle talip.
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Eric Garcia (Manchester City) 19 yaşındaki stoperin City’den ayrılacağı ve Barcelona’ya gideceği konuşuluyor.
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Sergio Ramos (Real Madrid) İspanyol devinin, kaptanıyla anlaşacağı düşünülüyor ama ters bir durum olursa PSG pusuda.
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David Alaba (Bayern Münih) Bayern’le anlaşamayan Alaba’nın, Real Madrid’e gitme ihtimali çok yüksek.
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Georginio Wijnaldum (Liverpool) Hollandalı oyuncunun vatandaşı ve Barcelona’nın hocası Koeman’ın gözü üzerinde.
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Luka Modric (Real Madrid) 35 yaşındaki oyuncuya talipler var ama 1 yıl daha Real’de kalacak gibi.
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Julian Draxler (PSG) Fransa’da istediği ortamı bulamadı. Leverkusen ya da Hertha Berlin’e gidebilir.
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Memphis Depay (Lyon) Barça’nın hocası Koeman’ın, Wijnaldum gibi Depay’ı da ikna edeceği öne sürülüyor.
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Lionel Messi (Barcelona) Bu sezon başında ayrılmasına izin verilmeyen Messi, Barça’dan giderse rotası M.City olabilir.
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Sergio Aguero (Manchester City) Bir süredir sakatlık sorunları yaşıyor. Yeni sözleşme alamazsa Independiente peşinde.