Messi'nin Eyfel Kulesi pozu viral oldu, belediyeler de akıma katıldı: "Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi"
Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Messi'yi de paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
09 Kasım 2021 13:26
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Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Antonela Roccuzzo'nun Messi'yi fotoğrafladığı pozu ise sosyal medyada çok ilgi gördü. Messi'nin bu pozu futbolseverler tarafından paylaşıldı ve üzerine espriler yapıldı.
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Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Antonela Roccuzzo'nun Messi'yi fotoğrafladığı pozu ise sosyal medyada çok ilgi gördü. Messi'nin bu pozu futbolseverler tarafından paylaşıldı ve üzerine espriler yapıldı.
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Sosyal medya paylaşımlarına Fındıklı Belediyesi de dahil oldu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lionel Messi’ye ilçemizi ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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Marmaris Belediyesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Dünyada ve Türkiye'de birçok yeri dolaşan Messi de 'Dünyanın incisi Marmaris' dedi" ifadelerine yer verildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de bu akıma "Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi" notu ile katıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da esprili bir paylaşım yaptı. Ongun, daha önce yaşanmış bir olaya göndermede bulunarak, "İBB AK Parti Grubunun dikkatine! Bu bir espridir. Lütfen daha önce olduğu gibi konuyu İBB Meclisi’ne taşımayın :)" dedi.
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Ne olmuştu? | AK Partili Meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer daha önce bir sosyal medya fenomeni tarafından montajlanan Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını İstanbul Büyük Şehir Belediyesi resmi Twitter hesabından paylaşıp espri yapmasını meclis gündemine taşımıştı. Montajın İBB tarafından yapıldığını zanneden Tuncer, 2021 bütçe görüşmeleri sırasında söz konusu fotoğrafın orijinalini gösterip İmamoğlu'na seslenerek, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir" demişti.