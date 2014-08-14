T24 LogoT24 Logo

Meryem Uzerli Türkiye'ye dönüyor

14 Ağustos 2014 13:37

113

‘Tükendim’ diyerek Berlin’e dönden Meryem Uzerli yapımcıları peşinden koşturmaya devam ediyor. (Makaron / Gülşen Yüksel')

213

İddialara göre, Merye Uzerli en sonunda Star TV ile 2 milyon liraya anlaştı ama 7 koşulu var.

313

Meryem Uzerli, uzun set saatleri yüzünden tükenmişlik sendromu yaşayıp terk ettiği Türkiye’ye muhteşem bir dönüşe hazırlanıyor.

413

Ama bu kez şartlar onun istediği gibi olacak. Ücretine yüzde 100 zam yapan Uzerli, uzun bir istek listesini de yöneticilere kabul ettirdi.

513

Star TV ‘den 2 yıllık anlaşma için 2 milyon TL alacak.

613

Seçtiği yapımcının dizisinde oynayacak.

713

Bölüm başına 60 bin TL kazanacak.

813

Set süresi 9 saati aşmayacak.

913

İstanbul’da ev tutulacak.

1013

Evin ücreti yapımcıya ait olacak

1113

Haftanın 3 gün Almanya’da olacak.

1213

Uçak biletlerini yine yapımcı karşılayacak.

1313

ETİKETLER

meryem uzerlitürkiyedönüyoranlaştışartları7madde
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24