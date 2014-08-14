Meryem Uzerli Türkiye'ye dönüyor
14 Ağustos 2014 13:37
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‘Tükendim’ diyerek Berlin’e dönden Meryem Uzerli yapımcıları peşinden koşturmaya devam ediyor. (Makaron / Gülşen Yüksel')
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İddialara göre, Merye Uzerli en sonunda Star TV ile 2 milyon liraya anlaştı ama 7 koşulu var.
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Meryem Uzerli, uzun set saatleri yüzünden tükenmişlik sendromu yaşayıp terk ettiği Türkiye’ye muhteşem bir dönüşe hazırlanıyor.
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Ama bu kez şartlar onun istediği gibi olacak. Ücretine yüzde 100 zam yapan Uzerli, uzun bir istek listesini de yöneticilere kabul ettirdi.
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Star TV ‘den 2 yıllık anlaşma için 2 milyon TL alacak.
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Seçtiği yapımcının dizisinde oynayacak.
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Bölüm başına 60 bin TL kazanacak.
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Set süresi 9 saati aşmayacak.
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İstanbul’da ev tutulacak.
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Evin ücreti yapımcıya ait olacak
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Haftanın 3 gün Almanya’da olacak.
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Uçak biletlerini yine yapımcı karşılayacak.
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