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Merve Boluğur, YouTuber oldu

Oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalında ilk teaser'nı yayınladı.

17 Aralık 2020 14:06

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Kariyerinde başarılı işlere imza atan oyuncu Merve Boluğur, 4 yıla yakın süredir hayranlarıyla yeni bir projede buluşmadı.

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Boluğur, takipçilerine bir sürpriz yaptı. Oyuncu yeni projesini sosyal medya üzerine konumlandırdı.

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Youtube’da bir kanal açan Boluğur, ilk paylaşımını da yaptı.

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Boluğur; "Hepimizin yaşadığı birlikteliklerle ilgili mevzulara hem mizahi yönden hem de kendi tecrübelerimden yola çıkarak önerilerde bulunarak yaklaştım. Birebir yaşadıklarımdan, yaşadıklarından konu alınmıştır. Amacım kadınların kendi güçlerini yaşaması! Ayrıca kusursuz kadınlar; Sizin de olduğunuz gibi, korkusuzca kendinizi yansıtmanız benim için önemlidir. Bu cesaretlendirme hususunda destekçiniz olarak yanınızdayım" dedi.

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Merve Boluğur, yayınladığı videoda aradığı erkek ile ilgili hem esprili hem de durumu ti'ye alan sözleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kriterleri saydı ve beyninin sol tarafını kullanan birisi olması gerektiğini de ifade etti.

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Yaşadıklarından etkilendiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Kadınların yanındayım" dedi. Merve Boluğur'a kadın takipçilerinden çok sayıda yorum yağdı. Bir takipçisi, "Abla sana ne oldu ya iyice kaybettin kendini" şeklinde yorum yazdı.

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Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliği 2017'de biten Boluğur, uzun süre aşk hayatıyla gündeme gelmiyordu.

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Kendisini uzun zamandır takip eden hayranı Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, kısa süre sonra Dayı ile yolları ayırmıştı

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Boluğur, "“Aşk güzel bir şey. Seviyorum ama şart da değil. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum” açıklamasında bulunmuştu.

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Merve Boluğur’u Instagram'da uzun yıllar takip ederek her fotoğrafına yorum yazan Burak Dayı, ünlü oyuncunun dikkatini bu şekilde çekmeyi başarmıştı.

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