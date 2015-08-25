Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç evlendi; işte düğünden kareler
25 Ağustos 2015 14:56
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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç dün akşam oyuncu Merve Boluğur ile Adile Sultan Yalısı’nda görkemli bir törenle evlendi. Törene sanat dünyasından birçok isim katıldı.
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Adile Sultan Yalısı’nda gerçekleşen düğünde Dalkılıç ailesi, gelinlerine 50 bin liralık pırlanta takı seti hediye etti. Dalkılıç’ın hediyesi ise 60 bin liralık pırlanta yüzük oldu.
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Murat Dalkılıç, sabah Merve Boluğur’u baba evinden almaya davul zurnayla gitti. Arkadaşları Berkay, menajeri Polat Yağcı, Önder Açıkbaş ve Hakan Baş’ın da eşlik ettiği damat, gelinle birlikte kapı önünde halay çekti.