Merve Boluğur ve Işın Karaca arasında sular durulmuyor; "Sesimin, fiziğimin sahibi Allah, kula hesap vermiyorum; iftira atmayın!"
Merve Boluğur, polemik yaşadığı şarkıcı Işın Karaca'nın, "Ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Lütfen artık benim fotoğraflarımı paylaşma! Özrün kabahatinden büyük. Kadının en büyük düşmanı hep kadındır" sözlerinden sonra suskunluğunu bir kez daha bozdu. Ünlü oyuncu, "Sesim, fiziğimin sahibi Allah. Kula hesap vermiyorum. Söylemediğim şeyler konusunda iftira atmayın. Böyle gündemlerde yer almıyorum." dedi
23 Ocak 2021 14:50
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Şarkıcı Işın Karaca ile oyuncu Merve Boluğur arasındaki gerilim artıyor.
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Boluğur'un "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" şeklindeki açıklamasından sonra Karaca, Instagram hesabından, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını yayınlamıştı.
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Işın Karaca'nın bu sözlerinin ardından Boluğur'un yakın arkadaşlarına, "Zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Derdi benim zayıf olmam" şeklinde sözler sarf ettiği öne sürülmüştü.
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Çıkan haberlerin ardından söylentilere sosyal medya hesabından yanıt veren 33 yaşındaki oyuncu, Karaca'nın fotoğrafını yayınlamıştı.
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Merve Boluğur, gönderisine "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" notunu düşerek, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.
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Konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Karaca da şöyle demişti: "Atalarımız şöyle buyurmuş; 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.' İllaki konuşacaksan, ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Bu iki kadın da benim... Ben beni seviyorum, her şeklimle! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudu. Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım, ayıp değil ki kilolu olmak ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110 kiloydum. Bu ne demek biliyor musun güzel kız? Şişmandım ama ses aynı ses, kadın aynı kadın... Güzellik çok önemli bir kavram değil."
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Allah'ımın bana bağışladığı ses ile hayatımı idame ediyorum ve her günüm için şükrediyorum. Kendimce kendime güzelim. Kimsenin onayına ihtiyacım da yok. Kimsenin güzelliğini ya da zayıflığını kıskanacak halim yok. Çünkü o arada o zayıf ve müzik piyasasındaki bütün güzel kızlar benim gibi şarkı söyleme derdindeydi. Sen ki geçmişinde marka yüzü olduğun ürünlerin her boyuttaki kadına satıldığını bilirken böyle talihsiz bir açıklama ile kendini baltalıyorsun... Şimdi sana zahmet elindeki telefonu artık kenara koy, kendine sana yalansız konuşacak 2-3 dost edin ve lütfen artık benim fotoğraflarımı paylaşma! Özrün kabahatinden büyük. Kadının en büyük düşmanı hep kadındır ama ben sana söz veriyorum; o şarkıyı okuyacaksın ya... Stüdyona gelip, okutmayı ben yaptırayım. Sana iyiliğim dokunsun. İyilik bulaşıcıdır arkadaşlar, unutmayın."
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Merve Boluğur bu sözlerden sonra bir açıklama daha yaptı. Ünlü oyuncu, "Sesim, fiziğimin sahibi Allah. Kula hesap vermiyorum. Söylemediğim şeyler konusunda iftira atmayın. Böyle gündemlerde yer almıyorum. Adımı kullanmayın." dedi.