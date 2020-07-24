Merve Boluğur'un sevgilisi iki yıldır fotoğraflarına yorum yapan hayranı çıktı
Yeni bir ilişkiye başladığını ilan eden Merve Boluğur'un yeni aşkının, ünlü oyuncunun hayranı olduğu ve iki yıl boyunca paylaştığı fotoğraflara övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.
24 Temmuz 2020 23:21
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Alaçatı'da sevgilisiyle tatil yapan Merve Boluğur, ilk kez erkek arkadaşının yüzünü gösterdi. Ünlü oyuncu paylaşımına da "Gerçek" notunu düştü.
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Sevgilisiyle çekilen başka fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşan Boluğur’un gizemli sevgilisinin kim olduğu merak edildi.
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Boluğur, magazin muhabirlerinin, "Sevgilinizi tanıyamadık" sorularına, "Tanınmayanlardan buldum" yanıtını verdi.
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Boluğur'un sevgilisinin adının Burak Dayı olduğu ve sanat direktörlüğü yaptığı öğrenildi.
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Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile Ağustos 2015’te evlenmiş, çift iki yıl sonra boşanmıştı.
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İşte Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin, sosyal medyada paylaştığı hayran mesajlarından bazıları...
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