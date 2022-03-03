Merve Boluğur’dan Emre Kaya açıklaması: Aşk yok, iş var
03 Mart 2022 14:33
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Merve Boluğur’dan Emre Kaya açıklaması: Aşk yok, iş var
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Pop şarkıcısı Emre Kaya ile oyuncu Merve Boluğur, birlikte objektiflere poz verdi. Merve Boğulur aralarında aşk yaşandığı iddialarına, “Aşk yok, iş var” diye yanıt verdi; Emre Kaya sessiz kaldı.
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Sık sık birlikte görüntülenen Emre Kaya ile Merve Boğulur, yine bir mekân çıkışı objektiflere yakalandı. Emre Kaya, yine sessizliğini korurken, Merve Boluğur, “İlişki yok, iş var” dedi. Kafa karıştıran oyuncu, Emre Kaya’nın çalışmalarından söz ederek, onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söyledi.
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Birbirlerini daha iyi tanıyıncaya kadar temkinli davranarak aşkı inkar ettiği ileri sürülen Boluğur, “Aşk varsa var derim beni tanırsınız” diye konuştu.
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Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen Emre Kaya’nın hazırlıklarını sürdürdüğü arabesk albüm için stüdyoda sabahladığı konuşuluyor. Şarkıcının, Orhan Gencebay’dan Müslüm Gürses’e, Yıldız Tilbe’den Kibariye, İbrahim Tatlıses ve Hakan Altun’a kadar arabesk müziğin duayenlerinin seslendirdiği birbirinden değerli eserlerin yer aldığı ‘Usta Şarkılar’ albümünün piyasaya çıkmak için gün saydığı öğrenildi.