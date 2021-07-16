Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Dün sabah saatlerinde çıkan ve havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, müdahaleye yeniden başladı
16 Temmuz 2021 15:50
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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
421
Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
521
Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
621
Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
721
Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
821
Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Alevlerin tehdit ettiği bölgedeki 50 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
1721
Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
1821
Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
1921
Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
2121
Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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