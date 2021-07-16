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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Dün sabah saatlerinde çıkan ve havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, müdahaleye yeniden başladı

16 Temmuz 2021 15:50

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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

521

Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

621

Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

721

Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

921

Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

1121

Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Alevlerin tehdit ettiği bölgedeki 50 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

1721

Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

1821

Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

1921

Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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