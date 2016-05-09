Merkür, Dünya ile Güneş'in arasından geçecek

Pazartesi günü tüm gözler Merkür’de olacak. Gezegen 7 saat boyunca Güneş’in önünden geçecek. Uzmanlar minik bir siyah nokta olarak görülecek Merkür’ü gözlemlemek isteyenleri ise uyardı.
28
Bugün (9 Mayıs) Merkür Güneş'in önünden geçecek. Merkür, Türkiye saatiyle 12:12 ile 19:24 arasında dünya genelinde Güneş'in önünde küçük bir siyah nokta olarak gözlemlenecek. Benzer bir geçiş 13 yıl önce gözlemlenmişti.
38
Uzmanlar, Güneş tutulmasında olduğu gibi ‘korumasız bir şekilde Güneş'e bakmayın yoksa görme yetinizi kaybedebilirsiniz’ uyarısında bulunuyor. Güneş tutulması için kullanılan özel gözlükler de tavsiye edilmiyor. Zira, tutulma sırasında olduğu gibi bir kararma söz konusu olmayacak.
48
Merkür'ün geçişini çıplak gözle görmek mümkün olmayacak. Bu nedenle teleskop gerekli. Tabii bunun için de uzmanlar özel bilgi ve donanımın gerekli olduğuna vurgu yapıyor.
58
Merkür, Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni. Çapı 4 bin 880 kilometre. Dünya'nın çapı ise 12 bin 700 kilometre. En büyük gezegen ise 143 bin kilometre çapıyla Jüpiter. Yani Merkür'den neredeyse 30 kat daha büyük.
68
Merkür, Güneş'e en yakın gezegen. Yaklaşık 60 milyon kilometre mesafede bulunuyor. Dünya ise Güneş'ten 149 milyon kilometre uzaklıkta. En uzak gezegen Neptün ise 4 milyar 480 milyon kilometre mesafede yer alıyor. Merkür, Güneş'e çok yakın olduğu için Güneş etrafında en kısa sürede dönen gezegen aynı zamanda. Bir turu 88 günde tamamlıyor.
78
Merkür'ün Güneş'e yakınlığı göz önünde bulundurulunca, sıcaklığın 427 santigrat dereceye kadar ulaşması şaşırtıcı değil. Ancak Güneş'e dönük olmayan yüzünde ısı -173 dereceye kadar düşebiliyor. Bu aşırı ısı farkının nedeni ise ultra ince atmosferi.