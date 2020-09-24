Merkez Bankası'nın faiz kararını ekonomistler nasıl değerlendirdi?
24 Eylül 2020 14:24
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Merkez Bankası'nın faiz kararını ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizini artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla birlikte dolar kuru 7.70 lira seviyesinden 7.55 liraya kadar sert düşüş gerçekleştirdi. Peki ekonomistlerin Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumu ne oldu?