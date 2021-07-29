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Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna ekonomistler ne dedi?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılı 3. enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 12,2'den 14,1'e çıkarıldı.

29 Temmuz 2021 12:15

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Merkez Bankası'nın enflasyon raporuyla ilgili bazı ekonomist yorumları:

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Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna ekonomistler ne dedi?

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