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Merkez Bankası'ndan dövize 10 günde üçüncü müdahale; ekonomistler ne dedi?

Merkez Bankası bugün doların 13,95'i aşarak 14 liraya yaklaşmasının ardından dövize müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından 13,73'e kadar çekilen dolar, kısa süre içerisinde tekrar 13,90'lı seviyelerin üzerine geldi. Merkez Bankası dövize geçtiğimiz hafta çarşamba ve cuma günleri de müdahalede bulunmuştu. Böyle Merkez Bankası dövize 10 günde 3. defa müdahalede bulundu. Ekonomistler konuyu sosyal medya hesaplarından değerlendirdi

10 Aralık 2021 14:57

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Döviz müdahalesine ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:

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Merkez Bankası'ndan dövize 10 günde üçüncü müdahale; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'ndan dövize 10 günde üçüncü müdahale; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'ndan dövize 10 günde üçüncü müdahale; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'ndan dövize 10 günde üçüncü müdahale; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'ndan dövize 10 günde üçüncü müdahale; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'ndan dövize 10 günde üçüncü müdahale; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'ndan dövize 10 günde üçüncü müdahale; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'ndan dövize 10 günde üçüncü müdahale; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'ndan dövize 10 günde üçüncü müdahale; ekonomistler ne dedi?

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