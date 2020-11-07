Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınmasına gelen tepkiler
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Uysal 'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı. Alındığı göreve 16 ay önce Erdoğan tarafından getirilen Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.
07 Kasım 2020 15:20
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Uysal 'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden aldı. Alındığı göreve 16 ay önce Erdoğan tarafından getirilen Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Bu atamaya gelen tepkiler şöyle:
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Ahmet Davutoğlu: Ekonomide yangın var! Son 16 ay içinde ikinci kez Merkez Bankası başkanı değişti! Arabanın motorunda sorun var lastiği değiştirip çare arıyorsunuz. Bu güzel ülkeye yazık ediyorsunuz. #SorunİktidardaÇareGelecekte
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Nevşin Mengü: Bugünün flaş haberi Merkez Bankası Başkanının görevden alınması. Konuyla ilgili doğru haber/yorum dinleyecek tv kanalı yok
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Binali Yıldırım: Merkez Bankası Başkanlığına atanan Sayın @naci_agbal ’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Daha önce birlikte çalıştığımız Naci Bey’in; tecrübesi ve liyakatiyle görev ve sorumluluk alanında güzel işler yapacağına ve ülkemiz için doğru kararlar alacağına yürekten inanıyorum.
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Özgür Özel: Sorun Merkez Bankası Başkanı'nın kim olduğu değil, rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra kurumun özerkliğinin fiilen yok edilmesidir. Merkez Bankası'nın Başkanını istersen her gün değiştir, bu kafayla fiyat istikrarını da finansal istikrarı da sağlayamazsın.
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Emin Çapa: Bağımsız Bankası Başkanı dönemi kapanmıştı. Şimdi Merkez Bankası Başkanı varmış gibi yapma dönemi de bitti. Ekonomi Bakanı RTE Maliye Bakanı RTE Dışişleri Bakanı RTE MEB Bakanı RTE Diyanet İşleriBaşkanı RTE Veeee şimdi Merkez Bankası Başkanı RTE Burada umurumda değil
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Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ‘ın tensipleriyle Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sn. @naci_agbal ’a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine getirilen Sn.İbrahim Şenel’e muvaffakiyetler diliyorum.
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Faik Öztrak: Ucube rejime TCMB Başkanı dayanmıyor. Son 16 ayda, Dolar kuru 5,60 TL'den, 8,50'nin üzerine çıktıysa, Bu arada 100 milyar dolar rezerv satıldıysa, Bunun sorumlusu her şeyi tek bir kişinin iki dudağına bağlayan vesayet rejimidir.
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Özgür Demirtaş: Merkez Bankası Başkanı kim olursa olsun. Yapılması gereken şey: 1) Sert, Doğrudan faiz artırımı. 2) Faiz Enflasyonun nedenidir söyleminin bırakılması. 3) Başkanın bağımsız olması. Bunlar olursa kısa vadeli yaraları sararız. Uzun vadeli iyileşme için ise Yapısal Reform şart.
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Muharrem İnce: Önceki Merkez Bankası Başkanı “söz dinlemedi, faiz indirmedi” diye görevden alındı, yerine Uysal getirildi. Şimdi O da gitti. Merkez Bankası Başkanının bir gece ansızın görevden alındığı, damadın hazinenin başında oturduğu bir ekonomide sorunlar bitmez.
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Garo Paylan: Bir Kukla Merkez Bankası başkanı daha kullanılıp atıldı. Bütün talimatları veren Damat Bey. İşler ters gidince, görevden alınan zavallı bürokratlar. Yeni MB Başkanı Naci Ağbal’ın bankacılık deneyimi yok. Yine liyakat yerine sadakat seçildi. Bu kafayla iflas kaçınılmaz.