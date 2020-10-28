Merkez Bankası Başkanı ekonomistlerce sert eleştirildi: Tarihin en başarısız Merkez Bankası'na tanık oluyoruz
Türk lirası hafta başından bu yana dolar ve diğer para birimleri karşısında ciddi değer kaybediyor. Dolar bugün de değer kazanarak 8.32 TL seviyesini aştı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ise, bugünkü enflasyon raporu sunumunda gazetecilerin döviz kurundaki yükselişle ilgili sorularına, "Merkez Bankası olarak reel veya nominal olarak herhangi bir kur seviyesi hedeflemiyoruz. Nominal ve reel fiyat hedeflemesine bakıyoruz. Tabi ki mevcut makroekonomik temellere baktığımızda, Türk lirasının oldukça, aşırı değersiz bir noktada olduğunu değerlendirebiliriz" yanıtını verdi. Uysal’ın bu yanıtı ve Merkez Bankası’nın para politikası sosyal medyada birçok ekonomist tarafından kıyasıya eleştirildi. Yorumlardan bazıları şöyle:
28 Ekim 2020 13:17
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Merkez Bankası Başkanı ekonomistlerce kıyasıya eleştirildi: Tarihin en başarısız ve kötü yönetimine sahip bir Merkez Bankası'na tanık oluyoruz