Mercedes'ten tek şarjla 1000 km yol giden elektrikli otomobil
05 Ocak 2022 14:57
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Mercedes'ten tek şarjla 1000 km yol giden elektrikli otomobil
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Mercedes-Benz EQXX sonunda resmen tanıtıldı. Alman üreticinin 'Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı' olarak lanse ettiği model 1000 kilometrelik bir menzil vadediyor.
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3 Ocak'ta tanıtılan Mercedes-Benz Vision EQXX'te tavana yerleştirilmiş 117 hücreli bir güneş paneli bulunuyor. Elektronik aksamlar güneş enerjisiyle çalışacak. 100 kilometrede 10 kWh’in altında tüketim ve tek bir şarjla bin kilometrenin üzerinde yol gidebiliyor.
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Mercedes-Benz Vision EQXX, Mercedes-AMG Formula 1 ekibi ve dünyanın dört bir yanındaki start-up’lar iş birliğinde geliştirildi. Otomobilde 20 inçlik magnezyum jantlar, düşük dirençli lastikler, ön tamponda hava perdeleri, geri çekilebilir arka difüzör ve açılıp kapanan dinamik soğutma panjurları gibi aerodinamiği iyileştirici ekipmanlar yer alıyor.
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2 bin 800 mm'lik dingil mesafesinin EQS ve C-Serisi gibi modellerden daha kısa olan EQXX'in, ağırlığı ise 1750 kilogramı buluyor. Araçta, ultra hızlı şarj sağlayan 900 voltluk bir elektrik mimarisi kullanılırken, soğuk koşullarda kaybedilen menzili en aza indiren bir ısı pompası ve günde 25 km menzil ekleyebilen 117 güneş pilinden oluşan tavan da yer alıyor.