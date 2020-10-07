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Mercedes imzalı scooter'ın özellikleri ortaya çıktı

Bugün elektrikli scooter modeli ile ilgili yeni bir video yayınlayan Mercedes-Benz, Mercedes-Benz eScooter ile ilgili detayları paylaştı

07 Ekim 2020 12:28

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Haziran ayında alınan bir kararla birlikte elektrikli scooterların Almanya yollarında kullanılmasına izin verildi

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250 Watt gücünde bir motora sahip olacak olan Mercedes-Benz eScooter modelinin ağırlığı ise 13,5 kg

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Düz olmayan yollarda daha rahat bir sürüş sunması adına süspansiyon desteğine de sahip olan Mercedes-Benz eScooter, katlanabilir bir tasarıma sahip

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Üzerinde bir ekran da bulunduran eScooter, bu ekran üzerinden hız, batarya ve sürüş modlarının daha rahat bir şekilde takip edilmesini sağlıyor

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Mercedes-Benz eScooter modelinin maksimum hızı ise saatte 20 km

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36v 7.8 Ah batarya ile gelen Mercedes-Benz eScooter, kullanıcısının ağırlığı ve yol durumuna bağlı olarak ortalama 25 km'lik bir menzil sunuyor

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Mercedes-Benz eScooter'ın tamamen şarj olma süresi 3,5 olarak açıklandı

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