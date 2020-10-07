Mercedes imzalı scooter'ın özellikleri ortaya çıktı
Bugün elektrikli scooter modeli ile ilgili yeni bir video yayınlayan Mercedes-Benz, Mercedes-Benz eScooter ile ilgili detayları paylaştı
07 Ekim 2020 12:28
17
Haziran ayında alınan bir kararla birlikte elektrikli scooterların Almanya yollarında kullanılmasına izin verildi
27
250 Watt gücünde bir motora sahip olacak olan Mercedes-Benz eScooter modelinin ağırlığı ise 13,5 kg
37
Düz olmayan yollarda daha rahat bir sürüş sunması adına süspansiyon desteğine de sahip olan Mercedes-Benz eScooter, katlanabilir bir tasarıma sahip
47
Üzerinde bir ekran da bulunduran eScooter, bu ekran üzerinden hız, batarya ve sürüş modlarının daha rahat bir şekilde takip edilmesini sağlıyor
57
Mercedes-Benz eScooter modelinin maksimum hızı ise saatte 20 km
67
36v 7.8 Ah batarya ile gelen Mercedes-Benz eScooter, kullanıcısının ağırlığı ve yol durumuna bağlı olarak ortalama 25 km'lik bir menzil sunuyor
77
Mercedes-Benz eScooter'ın tamamen şarj olma süresi 3,5 olarak açıklandı
© Tüm hakları saklıdır.