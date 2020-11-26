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Merakla beklenen yeni Gossip Girl setinden fotoğraflar geldi

26 Kasım 2020 13:59

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Yeni Gossip Girl dizisinin oyuncuları kamera karşısına geçti. Merakla beklenen dizinin setinden fotoğraflar geldi.

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Oyuncu kadrosunda Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay gibi isimler bulunuyor.

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Merakla beklenen yeni Gossip Girl setinden fotoğraflar geldi

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Merakla beklenen yeni Gossip Girl setinden fotoğraflar geldi

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Merakla beklenen yeni Gossip Girl setinden fotoğraflar geldi

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Merakla beklenen yeni Gossip Girl setinden fotoğraflar geldi

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Merakla beklenen yeni Gossip Girl setinden fotoğraflar geldi

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