Menajeri İstanbul'a geliyor; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Sörloth kapışması
Alexander Sörloth'un menajeri transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Norveçli yıldız için devrede.
11 Mayıs 2022 16:03
16
Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta oynanan derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi.
26
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertliler bir süredir siyah-beyazlu kulübün gündeminde olan Alexander Sörloth ile ilgileniyor.
36
Bayram öncesi Beşiktaş tarafından İstanbul'a davet edilen oyuncunun menajeri Morten Wivestad'ın bugün ya da yarın Türkiye'de olması bekleniyor. Haberde Wivestad'ın önceliğinin Kartal olduğu daha sonra Kanarya ile masaya oturacağı aktarıldı.
46
26 yaşındaki Norveçli futbolcu için Leipzig ile temaslarını sürdüren Beşiktaş, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerisinde bulunmuştu.
56
Alman kulübünün, Real Sociedad'ın 8 milyon Euro'luk teklifi yerine Beşiktaş'ın önerisine sıcak baktığı öğrenildi.
66
Siyah-beyazlıların Sörloth ile yapmk istediği sözleşmenin detayları da netleşmeye başladı. Başkan Çebi ve ekibinin oyuncuya 3 yıllık mukavele ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş vermeyi düşündüğü ifade edildi.