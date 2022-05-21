Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi

Oyuncu çift Melis Birkan ile Aras Aydın hayatlarını birleştirdi. İkili sade bir törenle ile dünya evine girdi
21 Mayıs 2022 22:22
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Oyuncu çift Melis Birkan ile Aras Aydın hayatlarını birleştirdi. İkili sade bir törenle ile dünya evine girdi
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Pek çok dizi ve filmde rol alan Melis Birkan, meslektaşı Aras Aydın ile evlendi. Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan çift, birlikteliklerini taçlandırdı.
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Sade bir törenle ile evlenen ikiliyi, bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.
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Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi pek çok ünlü isim de düğüne katıldı.
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Geçtiğimiz yıl, 32. yaşına sevgilisinin doğum gününü romantik mesajla kutlayan Melis Birkan, "Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. "Olmaz" dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim. İyi ki doğdun Aras'ım..." ifadelerini kullanmıştı.