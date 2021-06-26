Melek İpek, Antalya'da YKS'ye girdi: Olmazsa seneye tekrar denerim, bu hayatta yapamayacağımız bir şey yok
26 Haziran 2021 14:08
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Antalya'da, kendisine işkence yaptığını söylediği eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Melek İpek (31), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 7 Ocak'ta kendisine işkence edip, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurarak öldüren Melek İpek, mahkemece tutuklandı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verilen İpek, 108 gün sonra serbest bırakıldı. Tahliye edildikten sonra ailesine ait Kovanlık köyündeki çiftlik evine geçen İpek, günlerini burada geçirmeye başladı. Kızları Ceylin Deniz (10) ve İkra Nur ile birlikte ders çalışan İpek, üniversite sınavına hazırlandı. Hedefi matematik öğretmenliği olan İpek, bugün YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) milyonlarca aday gibi ter döktü.
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Sınav çıkışı ilk olarak kızı İkra Nur'a sarılan Melek İpek, "Bildiklerimi, elimden geleni yaptım. Hayırlısı artık. Hedefim matematik öğretmenliği, Antalya'da yaşadığım için de Akdeniz Üniversitesi'ni kazanmak istiyorum. Olmazsa seneye bir daha deneyeceğim" diye konuştu.
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Kadınlara da seslenen İpek, "Kazanamadık diye bir şey yok. Bu hayatta yapamayacağımız bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağız. Okusunlar, ayakların üzerinde dursunlar" dedi.