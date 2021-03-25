Meksikalı araştırmacılar, yemek yerken takmak için "burun maskesi" tasarladı
Meksika'daki araştırmacılar, Koronavirüs salgını döneminde yeme-içme sırasında burnu kapalı tutabilmek için "burun maskesi" tasarladı.
25 Mart 2021 13:08
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Meksika'daki araştırmacılar, yeme-içme sırasında burnu kapalı tutabilmek için yalnızca burna takılabilen bir maske tasarladı.
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Meksika'da Instituto Politécnico Nacional'den araştırmacılar da yalnızca yemek yerken takmak için ve burnu kapatan bir maske tasarladı.
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Araştırmacıların tasarladığı maskenin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.
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Sosyal medya kullanıcıları, burun maskesini "palyaçoların taktığı burunlara" benzetti.
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