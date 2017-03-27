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Meksika'da kadın gazetecinin öldürülmesi protesto edildi

27 Mart 2017 14:34

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Meksika'nın başkenti Meksiko'da yüzlerce kişi, kadın gazeteci Miroslava Breach'in kuzey eyaleti Chihuahua'da silahlı saldırıyla öldürülmesini protesto etti.

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Son bir ayda üç gazetecinin öldürüldüğü ülkede, yaklaşık yüz gazeteci ve konuşma özgürlüğü savunucusu, başkentte düzenledikleri protestoda, "Gazetecileri öldürmek doğruları yok etmez" pankartları taşıdı.

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Breach'in çalıştığı ulusal gazete La Jornada'daki sendikadan Judith Calderon, meslektaşlarının ölümünün araştırılmasını istediklerini söyledi.

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Başkent Meksiko'nun yanı sıra ülkenin birçok kentinde benzer protestolar yapıldı.

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Gazeteci 54 yaşındaki Breach, 23 Mart'ta evinin önünde 8 el ateş edilerek öldürülmüştü.

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Ricardo Monlui adlı gazeteci 19 Mart'ta, Veracruz'da ailesiyle gittiği restoran çıkışı 2 el ateş edilerek katledilmişti.

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Guerrero eyaletinde de 2 Mart'ta, serbest gazetecilik yapan Cecilio Pineda Birto, araba yıkama yerinde cinayete kurban gitmişti.

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ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, 1992'den bu yana Meksika'da 38 basın mensubunun gazetecilik faaliyetleri nedeniyle katledildiğini açıkladı.

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Örgüt, 50 gazetecinin de henüz belirlenemeyen nedenlerle öldürüldüğünü belirtti.

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