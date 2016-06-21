Meksika'da eğitim reformu protesto edildi; 6 ölü 108 yaralı
21 Haziran 2016 14:52
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Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde eğitim reformunu protesto eden Öğretmenler Sendikası üyeleriyle polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 kişi ölürken, 108 kişi de yaralandı.
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Meksikalı yetkililer, eyalet genelinde devam eden protestolar sırasında polisin, güvenlik güçlerine ‘taş ve molotofkokteyli atıp araçları ateşe veren’ göstericilere ateş açarak müdahale ettiğini söyledi.
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Oaxaca Valisi Gabino Cue, Federal Polis şefi Enrique Galindo ile düzenlediği basın toplantısında çatışmada 6 sivilin öldüğünü açıkladı. Cue, 53'ü sivil 108 kişinin de yaralandığını söyledi.
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Meksika Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada ise polisin silah taşımadığı, göstericilere ve güvenlik güçlerine kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından ateş açıldığı iddia edildi.
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Polisin görevinin halkı ve toplumu korumak olduğu vurgulanan açıklamada, silahlı polislerin ateş açıldıktan sonra devreye girdiği ifade belirtildi.
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Devlete bağlı petrol şirketi Pemex, Oaxaca'yı başkent Meksiko'ya bağlayan karayolunun kapalı kalması halinde bölgedeki rafineriyi kapatmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.
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Meksika Öğretmenler Sendikası (CNTE) lideri Ruben Nunez ile sendikadan arkadaşı Francisco Villalobos'un kanunsuz para toplama ve kara para aklama suçundan geçen hafta Oaxaca'da gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde protestolar yeniden şiddetlenmişti.
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CNTE, geçen ay ülkenin 7 eyaletinde ucu açık greve gittiklerini duyurmuştu.
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Devlet Başkanı Pena Nieto'nun 2013'te uygulamaya koyduğu tartışmalı eğitim reformu kapsamında öğretmenlerin değerlendirme sınavına girmesi gerekiyor.
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Üç kez değerlendirme sınavını geçemeyen öğretmenlerin işlerine son veriliyor.
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Eğitim Bakanı Aurelio Nuno Mayer mart ayında sınava girmeyen 3 bin 360 öğretmenin işten çıkarılacağını açıklamıştı.
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Öğretmenler geçen yıl da eğitim reformunu protesto etmişti. Öğretmene sınav sistemi öngören reforma karşı çıkan eğitimciler, Santa Cruz Xoxocotlan Havalimanı'nı işgal etmişti.